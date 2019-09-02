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Анастасия Волочкова: "Любовницы Игоря Вдовина живут на мои деньги"

Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что у бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой Игоря Вдовина появилась новая пассия, которой тот якобы подарил апартаменты за 50 миллионов. Эти новости, судя по всему, стали для артистки раздражающим фактором, в связи с чем она решила рассказать о долгах экс-супруга, назвав его альфонсом.
Анастасия Волочкова: "Любовницы Игоря Вдовина живут на мои деньги"

Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его «любовником», передает «Стархит». В то же время, сетует известная балерина, «любовниц альфонсов все вокруг называют их девушками, хотя живут они на мои деньги».

По словам балерины, Игорь Вдовин до сих пор не рассчитался с ней по долгам и не вернул приличную сумму в 3 миллиона долларов. Эти деньги бывший супруг знаменитости якобы занял у нее много лет тому назад. Более того, между бывшими супругами есть ряд неразрешенных споров, которые Волочкова хотела бы урегулировать. Разгневавшись на последние новости, артистка даже заявила, что не хочет больше ничего слышать об этих «девушках легкого поведения», поскольку сейчас она полностью сконцентрирована на работе над собственной книгой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:27

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