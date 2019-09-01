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Названы лучшие отечественные вертолеты

Эксперты определили десятку лучших отечественных вертолетов. Представленные модели предназначены для армии, а также народных нужд.

Вертолет Ми-1 производился в период с 1952 по 1960 год, а всего было построено более 2,6 тысяч экземпляров. Ми-2В использовался гражданскими, а всего за годы выпуска было собрано около 5,4 тысяч штук. Последняя версия данного аппарата комплектовалась ракетами и могла использоваться в бою. Тяжелый многоцелевой вертолет Ми-6 был создан для народного хозяйства и армии. Более серьезные задачи выполнял Ми-8Т, который тоже задействован в гражданской и военной области. Винтокрылый Ми-10 использовался с 1963 по 2009 год как летающий кран. Самый тяжелый вертолет в мире Ми-12, может поднять груз до 40,2 тонн на 2,2 километра. Аппарат Ми-22, в том числе выполняющий обязанности командного пункта, был собран в количестве 36 машин, которые эксплуатировались до 1996 года.

Вертолет Ка-18 получил золотую медаль на выставке в Брюсселе в 1958 году. Ка-25П использовался для нужд флота, а Як-24 создавался для армии.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:58

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