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В Сети опубликовали видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года

В Сети опубликовали долгожданное видео концерта легендарной гранж-группы Nirvana. Он называется Live & Loud и был записан в 1993 году, во время выступления коллектив сыграл множество своих культовых песен.
В Сети опубликовали видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года

Видео были опубликованы на официальном YouTube-канале Nirvana 30 августа. Записанный концерт состоялся 13 декабря 1993 года и в последствии стал частью юбилейного переиздания альбома группы In Utero. Во время этого выступления коллектив сыграл свои самые главные хиты: Blew, The Man Who Sold The World, Rape Me, Drain You, Come as You Are, Heart-Shaped Box, Lithium, Sliver и About a Girl. В настоящий момент на официальном YouTube-канале группы доступны лишь некоторые из этих песен, будут ли опубликованы остальные – пока не известно.

Напомним, Nirvana – это американская рок-группа, игравшая в жанре гражн. За короткое время, коллектив просуществовал с 1987 по 1994 год, она успела стать культовой. Многие считают, что Курт Кобейн и другие участники группы смогли навсегда изменить музыку. Немало современных артистов рассказывают о том, насколько сильно Nirvana повлияла на их творчество. Коллектив прекратил существование из-за смерти его лидера Курта Кобейна. После этих событий барабанщик группы Дэйв Грол основал собственный проект – Foo Fighters. Спустя два десятилетия можно сказать, что он сделал невозможное – если не превзошел, то точно повторил успех Nirvana.

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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:44

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