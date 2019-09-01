Трогательный рассказ сына Ксении Собчак о волке и зайчике умилил пользователей Сети

На своей странице в Instagram Ксения Собчак показала на видео диалог с маленьким сыном Платоном в самолете после перелета. Телеведущая спросила у наследника, хорошо ли он спал и что ему снилось. В ответ мальчик поведал трогательную историю, которая растрогала поклонников звезды и пользователей Сети.«Ты хорошо поспал, Зай? Что тебе снилось?» — спрашивает Собчак. «Зайчик», — отвечает Платон. «Тебе зайчик снился? Ты мое счастье! А еще что снилось?» — продолжает расспрос «блондинка в шоколаде». «Волк», — односложно отвечает ее наследник. «Волк и заяц? Прекрасно!» — резюмирует экс-ведущая «Дома-2».Большинство отметили, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет очень милым, однако нашлись и те, кто отметил роскошь, которой окружен с детства сын телеведущей и актера.