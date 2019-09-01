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Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы

Блокировка белка CDK7 запускает цепную реакцию, приводящую к ликвидации раковых клеток предстательной железы, которые способны распространяться и являются устойчивыми к терапии. К такому выводу пришли ученые из США.
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы

Андрогенная депривационная терапия является привычным подходом к лечению рака предстательной железы, но в процессе лечения многие пациенты становятся резистентными к терапии, из-за чего рак продолжает распространяться. Медики называют этот фактор метастическим кастрационно-устойчивым раком предстательной железы. В Штатах имеется всего два препарата для предотвращения его развития, но не все пациенты успешно излечиваются после их использования.

Так как рецептор андрогена (AR) по-прежнему остается главной движущей силой роста опухолей в CRPC, устранить его современной медицине почти не удается. Несмотря на отсутствие мутаций у этого типа рака, ученые из США нашли новую цепь благодаря так называемому «второму партнеру AR». «Мы знаем, что AR неэффективен в одиночестве, ему необходим Med-1 в качестве распространителя», - заявили научные сотрудники Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании. Их исследование выявило способ «отключить» Med-1, оставив AR без второго партнера, что говорит о невозможности продвижения рака по организму.

Применение ингибитора для утилизации CDK7 спровоцировало гибель клеток CRPC, и ученые увидели ограниченные нецелевые эффекты такого подхода, потому как у здоровых клеток имеется избыточность, чтобы справиться с потерей Med-1. Это означает, что раковые клетки в результате будут ликвидированы. В целом, теория исследователей состоит в том, что зараженные клетки могут являться зависимыми от AR и Med-1, чего нельзя сказать про иные клетки, поэтому медикам приходится отключать их от зависимости.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:52

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