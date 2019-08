Пользователи из РФ устроили «прощальный» флешмоб в Instagram Джареда Лето

Автор подобной идеи - Гарик Харламов, посоветовавший своим фолловерам высказаться на странице Лето в социальной сети накануне смены поры года. Так, после этого в аккаунте фронтмена 30 Second to Mars появились комментарии в духе: «С завтрашнего дня ты Джаред Осень», «Вот и лето прошло, будто и не бывало», «Сейчас будет звонить Гаге и просить перевести». Один из пользователей отметил также, что он сумел не «потерять лето».Джаред Лето - американский актер и певец, лидер альтернативной рок-группы 30 Second to Mars. Артист не раз получал награды за свое творчество, в том числе «Оскар». В РФ впервые Лето выступил в 2010 году, в июле текущего года музыкант и его рок-коллектив дали концерт в рамках фестиваля Park Live в Москве.