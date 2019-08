Ксения Собчак снимет шоу о семье Яны Рудковской в формате проекта Кардашьян

Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что в октябре 2019 года на российские экраны выходит новый проект звезды «Дома-2» Ксении Собчак – телепередача о семействе музыкального продюсера Яны Рудковской. За шаблон была взята всем известная телепередача «Keeping Up with the Kardashians» об американской семье Кардашьян, премьера которой состоялась в далеком 2007 году.Выяснилось, что Собчак купила официальную лицензию у американских прокатчиков и теперь намеревается презентовать ее на территории РФ. По идее разработчиков, за российским продюсером и ее родственниками везде будут следовать видеокамеры, которые впоследствии «расскажут» все о повседневности, жизни, бизнесе и некоторые секреты Рудковской.Также стало известно, что в первом выпуске снимется подопечный Рудковской Дима Билан. Оказывается, что даже на фестивале «Новая волна», который на днях прошел в Сочи, музыкант постоянно находится под прицелом камер.В соцсети уже даже начали появляться ролики, на которых запечатлено, как Билан идет по набережной в Сочи в окружении многочисленных видеокамер. Пока СМИ не удалось узнать, какого именно числа назначена премьера, однако поговаривают, что первый эпизод зрители смогут просмотреть уже в октябре, пишет Super