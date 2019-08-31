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Ксения Собчак снимет шоу о семье Яны Рудковской в формате проекта Кардашьян

Тележурналистка Ксения Собчак планирует снять новое реалити-шоу о семье музыкального продюсера Яны Рудковской. На сегодняшний день сведения о проекте держатся в строгой секретности, однако установлено, что официальная презентация шоу состоится уже этой осенью.

Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что в октябре 2019 года на российские экраны выходит новый проект звезды «Дома-2» Ксении Собчак – телепередача о семействе музыкального продюсера Яны Рудковской. За шаблон была взята всем известная телепередача «Keeping Up with the Kardashians» об американской семье Кардашьян, премьера которой состоялась в далеком 2007 году.

Выяснилось, что Собчак купила официальную лицензию у американских прокатчиков и теперь намеревается презентовать ее на территории РФ. По идее разработчиков, за российским продюсером и ее родственниками везде будут следовать видеокамеры, которые впоследствии «расскажут» все о повседневности, жизни, бизнесе и некоторые секреты Рудковской.

Также стало известно, что в первом выпуске снимется подопечный Рудковской Дима Билан. Оказывается, что даже на фестивале «Новая волна», который на днях прошел в Сочи, музыкант постоянно находится под прицелом камер.

В соцсети уже даже начали появляться ролики, на которых запечатлено, как Билан идет по набережной в Сочи в окружении многочисленных видеокамер. Пока СМИ не удалось узнать, какого именно числа назначена премьера, однако поговаривают, что первый эпизод зрители смогут просмотреть уже в октябре, пишет Super.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:43

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