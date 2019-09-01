Екатерина Климова обновила гардероб для похода на родительские собрания

В новой публикации в соцсети Екатерина Климова показала многочисленным фолловерам элегантный и модный образ, в котором планирует посещать родительские собрания. Артистка в преддверии сентября решила обновить свой гардероб, показав фото, где позирует в юбке с полосками, черной блузке и бежевом жилете. Звезда также продемонстрировала легкий макияж. Ранее актриса сообщала публике, что в быту предпочитает обходиться без косметики, а также делает ставку на естественность.Как передает Teleprogramma, Климова побывала у косметолога и записалась на некоторые процедуры. Знаменитость тщательно контролирует свой рацион и настаивает на необходимости правильного питания для всей семьи, в частности, выступает против пельменей, сосисок и шоколада.