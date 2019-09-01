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Екатерина Климова обновила гардероб для похода на родительские собрания

Российская актриса Екатерина Климова готова к началу осени, о чем проинформировала посредством поста в Instagram. Артистка обновила гардероб и записалась на процедуры у косметолога.

В новой публикации в соцсети Екатерина Климова показала многочисленным фолловерам элегантный и модный образ, в котором планирует посещать родительские собрания. Артистка в преддверии сентября решила обновить свой гардероб, показав фото, где позирует в юбке с полосками, черной блузке и бежевом жилете. Звезда также продемонстрировала легкий макияж. Ранее актриса сообщала публике, что в быту предпочитает обходиться без косметики, а также делает ставку на естественность.

Как передает Teleprogramma, Климова побывала у косметолога и записалась на некоторые процедуры. Знаменитость тщательно контролирует свой рацион и настаивает на необходимости правильного питания для всей семьи, в частности, выступает против пельменей, сосисок и шоколада.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:02

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