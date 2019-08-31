АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства более раннего начала…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Disney снимает сиквел популярного мультфильма «Зверополис»

Киностудия Disney приняла решение выпустить продолжение популярного мультфильма «Зверополис». Компания снимает сиквел этой картины, но в настоящий момент известно лишь то, что главные герои останутся неизменными.
Disney снимает сиквел популярного мультфильма «Зверополис»

Западное издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники заявило о том, что киностудия Disney приняла решение создать продолжение мультфильма «Зверополис». Сообщает, что в центре истории опять окажутся зайчиха Джуди Хоппс и лис Ник Уайлд, но чем они будут заниматься – неизвестно. Также не сообщается, когда стоит ждать выхода картины в мировой прокат.

Напомним, оригинальный «Зверополис» вышел в 2016 году и стал одним из главных мультфильмов в истории киностудии Disney. Он собрал в прокате более 1 млрд долларов и даже выиграл премию «Оскар» в соответствующей номинации. Картина пришлась по душе и российским зрителям, благодаря их оценкам она вошла в ТОП-250 лучших фильмов сайта «Кинопоиск». Сюжет рассказывал о вымышленном мире, где все животные живут вместе и ведут себя цивилизованно. В центре истории оказались зайчиха Джуди Хоппс и лис Ник Уайлд, которые были вынуждены разобраться в преступлениях, связанных с пропажей обитателей города Зверополис. От успеха их расследования зависела судьба всех остальных животных.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены смарт-часы Garmin Fenix 6X Pro Solar с титановым…
Валентина Ананьина вспомнила, как в 26 лет перенесла…
Disney снимает сиквел популярного мультфильма…
В Солнечный системе произошел редкий парад…
«Делает мне назло»: Тайный муж Марии Мироновой прокомментировал ее…
Вандалы разбили десятки автомобилей, подготовленных к автосалону во…
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля "Новая…
Первый в мире сгибаемый смартфон Royole FlexPai полностью разобрали на…
Лиам Хемсворт вернулся в Instagram впервые после развода с Майли…
Наталья Рудова опубликовала эротический ролик в…
Xiaomi готовит электрическую отвертку Mijia Wiha…
Специалисты: Прогулки босиком по земле могут лечить…
Светлана Бондарчук опубликовала фото в коротком платье на фоне…
Воспаление может привести к появлению смертельной легочной…
Юлия Высоцкая восхитила поклонников стройной…
Стали известны самые популярные направления у путешествующих на машине граждан…
Медики назвали пять связанных со сном симптомов…
Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок в образе…
Honda показала рестайлинговые компактвэны Freed и…
Ученый объяснил ошибочность теории…
Рената Литвинова поделилась "честным снимком" в…
Ученые: Спорт во время беременности защищает мать и…
Брэда Питта на Венецианском фестивале встречали толпы фанаток с обнаженными…
Яна Рудковская попрощалась с "Новой волной" в голубом…
Более половины россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую…
Промоутер рассказал о странных требованиях Наргиз к Максиму Фадееву перед…
Ученые: «Совы» испытывают большую нагрузку на организм, чем…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко доказал, что он танцует лучше, чем Иосиф…
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала отношения Алены Савкиной и Романа…
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова призналась, что называет еще не рожденного ребенка…
Блогеры показали, как нагреваются автомобили разных…
Бывший избранник звезды проекта "Дом-2" Юлии Ефременковой Сергей Кучеров может стать участником нового шоу "Яхта…
Xiaomi выпустила настольную посудомоечную машину со…
Билли Айлиш раскритиковала журнал Nylon за незаконное размещение ее «испорченного»…
Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы и анафилактического…
Ученые связали гормональную терапию при менопаузе с повышенным риском рака…
Дженнифер Энистон приписывают роман с…
Смартфон Samsung Galaxy A71 с Android 10 протестировали в бенчмарке…
Том Холланд продолжит играть роль Человека-Паука в новых…
Названы производители, чаще всего обновляющие устройства на…
Просмотреть все новости