Disney снимает сиквел популярного мультфильма «Зверополис»

Западное издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники заявило о том, что киностудия Disney приняла решение создать продолжение мультфильма «Зверополис». Сообщает, что в центре истории опять окажутся зайчиха Джуди Хоппс и лис Ник Уайлд, но чем они будут заниматься – неизвестно. Также не сообщается, когда стоит ждать выхода картины в мировой прокат.Напомним, оригинальный «Зверополис» вышел в 2016 году и стал одним из главных мультфильмов в истории киностудии Disney. Он собрал в прокате более 1 млрд долларов и даже выиграл премию «Оскар» в соответствующей номинации. Картина пришлась по душе и российским зрителям, благодаря их оценкам она вошла в ТОП-250 лучших фильмов сайта «Кинопоиск». Сюжет рассказывал о вымышленном мире, где все животные живут вместе и ведут себя цивилизованно. В центре истории оказались зайчиха Джуди Хоппс и лис Ник Уайлд, которые были вынуждены разобраться в преступлениях, связанных с пропажей обитателей города Зверополис. От успеха их расследования зависела судьба всех остальных животных.