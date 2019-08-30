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Ученые нашли доказательства более раннего начала антропоцена

Австралийские ученые нашли доказательства более раннего начала антропоцена. Это говорит о том, что люди начали менять планету гораздо раньше, чем полагалось прежде.

Ученые из университета Квинсленда обнаружили, что люди стали причиной значительных изменений земной поверхности на Земле на 4000 лет раньше, чем считалось прежде. Исследователи назвали начало XX века началом антропоцена, но новое исследование показало, что вызванные человеком изменения в землеустройстве были глобально обширными еще в 2000 году до нашей эры. Антропоцен рассматривается как период, в котором человеческая деятельность оказывает доминирующее влияние на климат Земли и окружающую среду. Эксперты заявили, что влияние фермеров, скотоводов и охотников-собирателей значительно изменило планету 4 тысячи лет назад. Проект ArchaeoGLOBE использовал онлайн-опрос для сбора оценок землепользования за последние 10 000 лет от археологов с региональным опытом.

Ученые определили, что даже мелкомасштабное влияние сельского хозяйства может вызвать значительные изменения при рассмотрении в больших масштабах и в течение длительных периодов времени. Также данное исследование может помочь спланировать будущие климатические сценарии.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:50

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