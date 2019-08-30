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В Китае ребенок родился с 31 пальцем на руках и ногах

В городе Нинбо, Китай, врачи зафиксировали необычный случай – ребенок родился с лишними пальцами на руках и ногах. Всего их у него 31, причем большие на всех конечностях отсутствуют, местные врачи проведут серию операций для помощи новорожденному.
В Китае ребенок родился с 31 пальцем на руках и ногах

Медики считают, что подобная аномалия передалась ребенку от его матери, ведь у нее при рождении также были лишние пальцы на руках и ногах. У новорожденного их всего 31: 15 на верхних конечностях и 16 на нижних. Среди этих пальцев нет больших, хотя на том месте, где они должны быть, находятся несколько сросшихся вместе маленьких. Сейчас ребенок находится в хирургическом отделении местной больницы.

Врачи уже провели первую операцию из длительного цикла, призванного восстановить руки и ноги новорожденного. Первая их задача – это корректировка стоп, чтобы у ребенка была возможность ходить. Сколько для этого потребуется операций – пока неизвестно. Даже если все они пройдут удачно, то жителю Китая понадобится длительная реабилитация, в ходе которой завершится формирование здоровых конечностей, а также его будут учить ими пользоваться.

У семьи ребенка нет денег на подобные дорогостоящие операции, поэтому местной больницей было принято решение значительно снизить стоимость этих услуг. Также они взяли на себя обязательство бесплатно наблюдать пациента до его 16-летия и оказывать ему всю необходимую помощь.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:57

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