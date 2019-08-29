Найдена молекула, помогающая бороться с раком яичников и молочной железы
Специалисты из Университета Техаса сумели выявить молекулу, способную уничтожать клетки злокачественных опухолей. Данная молекула, отмечают авторы открытия, действует при онкологических заболеваниях яичников и молочной железы.
Результаты научной работы, в ходе которой и была выявлена молекула под названием МикроРНК-223, уже опубликованы на страницах специализированного издания Proceedings of the National Academy of Sciences. Как показало проведенное специалистами исследование, указанная молекула помогает исключить ошибки нормальных клеток при восстановлении структуры ДНК. Наибольшая ее эффективность была зафиксирована в опухолях с мутацией гена BRCA1.
Новый подход позволил ученым заставить клетки злокачественных опухолей в буквальном смысле самоуничтожаться. «По большому счету, данная молекула ведет себя как своего рода выключатель. Она просто дезактивирует белки, исключая мутации гена BRCA1. Без наличия этих белков в процессе клеточного деления и происходит уничтожение клеток рака», - объясняют авторы этого открытия.
Результаты научной работы, в ходе которой и была выявлена молекула под названием МикроРНК-223, уже опубликованы на страницах специализированного издания Proceedings of the National Academy of Sciences. Как показало проведенное специалистами исследование, указанная молекула помогает исключить ошибки нормальных клеток при восстановлении структуры ДНК. Наибольшая ее эффективность была зафиксирована в опухолях с мутацией гена BRCA1.
Новый подход позволил ученым заставить клетки злокачественных опухолей в буквальном смысле самоуничтожаться. «По большому счету, данная молекула ведет себя как своего рода выключатель. Она просто дезактивирует белки, исключая мутации гена BRCA1. Без наличия этих белков в процессе клеточного деления и происходит уничтожение клеток рака», - объясняют авторы этого открытия.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:26