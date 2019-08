Найдена молекула, помогающая бороться с раком яичников и молочной железы

Результаты научной работы, в ходе которой и была выявлена молекула под названием МикроРНК-223, уже опубликованы на страницах специализированного издания Proceedings of the National Academy of Sciences. Как показало проведенное специалистами исследование, указанная молекула помогает исключить ошибки нормальных клеток при восстановлении структуры ДНК. Наибольшая ее эффективность была зафиксирована в опухолях с мутацией гена BRCA1.Новый подход позволил ученым заставить клетки злокачественных опухолей в буквальном смысле самоуничтожаться., - объясняют авторы этого открытия.