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На рынке России увеличились продажи шоколада и кофе

На российском рынке во время летнего сезона увеличились продажи шоколада и кофе. По результатам исследования панели потребителя было выяснено, что бодрящий напиток возрос в реализации на 3%, а сладкое лакомство - на 11%.
На рынке России увеличились продажи шоколада и кофе

Как было отмечено Виктором Тотельяном, научным руководителем "ФИЦ питания и биотехнологии", причины повышения спроса на эти продукты скрыты скорее в экономике, чем в погодных условиях этого лета. Врач-диетолог Алексей Ковальков согласился с таким мнением и добавил, что шоколадом нельзя взбодриться, если на улице дождливо и холодно, так как выработка серотонина активизируется в условиях яркого солнечного света.

Специалисты утверждают, что употребление кофе и шоколада является классическим ответом жителей на общую нестабильность. По данным прошлого года, была выявлена другая ситуация: летняя реализация шоколада выросла на 1%, а в продажах кофе наблюдалось понижение на 18%.

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Общество
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 17:21

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