На рынке России увеличились продажи шоколада и кофе





Как было отмечено Виктором Тотельяном, научным руководителем "ФИЦ питания и биотехнологии", причины повышения спроса на эти продукты скрыты скорее в экономике, чем в погодных условиях этого лета. Врач-диетолог Алексей Ковальков согласился с таким мнением и добавил, что шоколадом нельзя взбодриться, если на улице дождливо и холодно, так как выработка серотонина активизируется в условиях яркого солнечного света.Специалисты утверждают, что употребление кофе и шоколада является классическим ответом жителей на общую нестабильность. По данным прошлого года, была выявлена другая ситуация: летняя реализация шоколада выросла на 1%, а в продажах кофе наблюдалось понижение на 18%.