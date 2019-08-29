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В Сети обсуждают «ужасные» брови звезды «Дома-2» Насти Стецевят

Героиню скандально известного телепроекта «Дом-2. Сейшельские острова» Анастасию Стецевят в очередной раз «затравили» за внешний вид. В этот раз телезрителям реалити-шоу не понравились брови длинноволосой красавицы.

Не секрет, что до недавнего времени возлюбленная Иосифа Оганесяна Александра Черно считалась обладательницей самых смешных бровей среди всех героинь телестройки «Дом-2». Поклонники проекта не единожды в социальных сетях говорили о том, что эпатажная участница явно рисует брови малярной кистью, что в итоге и приводит к тому, что на нее становится страшно смотреть.

Вот только Анастасия Стецевят в мгновение ока «переплюнула» свою коллегу по съемочной площадке. Сейчас в Сети начали распространять стоп-кадр из недавнего выпуска «Дома-2», на котором блондинка красуется с большими и явно неудачно нарисованными бровями.

Более того, телезрителей шокировало то, что Стецевят, несмотря на тот факт, что является обладательницей светлых локонов, решила выкрасить брови в черный цвет. Нужно сказать, что Анастасию сразу же сравнили с избранницей Оганесяна.

На данный момент поклонники «Дома-2» продолжают заявлять, что Стецевят своими «ужасными» бровями «переплюнула» не только Черно, но и всех «проектных» девушек, которые хоть раз, но все-таки ошибались, пытаясь видоизмениться. К слову, таких бровей, как утверждают зрители, они никогда не видели на реалити-шоу, сообщает «Оndom2.com».

«Беги, Федя, беги, а то испуг до заикания может быть», «Ужас, что за брови», - пишут в Сети.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40

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