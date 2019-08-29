Пес из Бангкока научился притворяться инвалидом ради еды





Этого пса местные жители прозвали Гэ, но удивителен он тем, что освоил уникальный трюк, позволяющий ему выпрашивать у прохожих еду. Все что делает для этого Гэ - лишь притворяется, что у него сломана одна из лап, вызывая тем самым жалость окружающих. Надо сказать, что играть инвалида псу удается довольно убедительно.Один из туристов, обративших внимание на находчивое животное, даже записал происходящее на видео, после чего опубликовал его в Сети. На представленных кадрах можно увидеть, как «несчастный» Гэ жалобно перебирает лапами и ползет в сторону, изображая израненного бродягу. Однако как только пес понимает, что внимание к нему больше не привлечено, он тут же поднимается и начинает бегать, вилять хвостом и веселиться как ни в чем не бывало.Кроме того, как рассказывают местные жители, кто-то из зоозащитников даже свозил пса к ветеринарам. Врачи после проведенного обследования лишь развели руками, заявив, что с лапами пса все в порядке.