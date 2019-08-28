В Сеть попали откровенные фото жены рэпера Мота до пластики
В Сеть попала коллекция довольно откровенных фотографий супруги известного российского рэпера Мота Марии Мельниковой. Сообщается, что до знакомства со знаменитым супругом девушка только делала первые шаги в модельном бизнесе.
Матвей Мельников (реальное имя Мота) познакомился со своей нынешней супругой в социальных сетях. Причем девушка настолько понравилась артисту, что он без сомнений сделал первый шаг и пригласил ее на свидание. В 2016 году пара поженилась. После этого Мария Мельникова стала довольно быстро набирать популярность и сколотила заметную армию фанатов в социальных сетях. Однако недавно в Сеть слили фотографии супруги Мота, которые были сделаны еще до знакомства с ним.
Поклонники сразу же обратили внимание, что на этих снимках формы носа и подбородка девушки выглядят несколько иначе, поэтому они заподозрили Марию Мельникову в том, что она прибегала к услугам пластических хирургов. При этом сама девушка всегда говорила, что является противницей подобных процедур и выступает исключительно за естественную красоту.
Матвей Мельников (реальное имя Мота) познакомился со своей нынешней супругой в социальных сетях. Причем девушка настолько понравилась артисту, что он без сомнений сделал первый шаг и пригласил ее на свидание. В 2016 году пара поженилась. После этого Мария Мельникова стала довольно быстро набирать популярность и сколотила заметную армию фанатов в социальных сетях. Однако недавно в Сеть слили фотографии супруги Мота, которые были сделаны еще до знакомства с ним.
Поклонники сразу же обратили внимание, что на этих снимках формы носа и подбородка девушки выглядят несколько иначе, поэтому они заподозрили Марию Мельникову в том, что она прибегала к услугам пластических хирургов. При этом сама девушка всегда говорила, что является противницей подобных процедур и выступает исключительно за естественную красоту.