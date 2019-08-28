Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

О том, что в семье прославленного артиста теперь появился еще один малыш, стало известно благодаря публикации на страничке самого актера в социальной сети Instagram, где он и показал свежее фото с новорожденной дочерью., - пишет актер.На показанном фото Виторган позирует в компании своей супруги Ирины, держащей малышку на руках, рядом также находится их старшая дочь Этель.Подписчики поспешили осыпать звездную пару поздравлениями с рождением дочери и назвали их большими молодцами. Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне. Не исключено, что малышку родила суррогатная мать, поскольку совсем недавно супружеская пара была замечена на отдыхе с дочерью Этель и никаких признаков беременности у Ирины Виторган замечено не было.