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Жерар Депардье получил участок земли под Минском

Известный французский артист Жерар Депардье в этом году стал собственником небольшого участка земли под строительство дома. Земля, выделенная знаменитости, находится в поселке Лапоровичи, что в пригороде Минска на живописном берегу местного водохранилища.
Жерар Депардье получил участок земли под Минском

Соседкой актера по земельному участку станет известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Об этом 27 августа сообщают местные СМИ со ссылкой на выписку из единого госреестра недвижимости. Отмечается, что участок в собственность актеру был передан в соответствии с решением Папернянского исполкома от 26 марта текущего года. Площадь выделенного Депардье участка составляет 0,15 га, а сама земля предназначена под строительство и обслуживание многоквартирного дома.

Кроме того, по данным источников, этот участок Жерар Депардье был выделен сельским исполкомом по личному поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Сообщается также, что участок расположен в районе Спортивной улицы, где уже есть дома у знаменитой биатлонистки Дарьи Домрачевой и ее тренера Адриана Цибульского.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:44

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