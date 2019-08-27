Диетологи рассказали, кому надо есть хурму





В состав хурмы входит фосфор, железо, калий и магний, в связи с чем продукт имеет множество полезных свойств. Среди них - очищение организма от вредных веществ, а ещё эта ягода представляет собой природный антиоксидант. Всего 100 грамм хурмы несет в себе 22% от суточной нормы витамина А, это позволяет поддерживать здоровье кожных покровов и глаз.Осенняя ягода станет особо полезной для гипертоников, так как в её составе имеется низкое содержание натрия. Это вещество поможет нормализовать повышенное давление. Перед началом зимы необходимо повысить и укрепить иммунитет, с чем отлично справится хурма, так как имеет большую концентрацию витамина С. Плод защитит от возникновения нервных расстройств, наладит сон и аппетит при помощи большого количества витамина В, отвечающего за выработку гормонов счастья.