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Диетологи рассказали, кому надо есть хурму

Главная ягода осеннего сезона - хурма. Такое лакомство не только легкое и вкусное, но также представляет собой полезный витаминный комплекс. Диетологи рассказали, кому показан этот продукт и отметили, что необходимо употреблять несколько плодов в неделю, в случае отсутствия противопоказаний.

В состав хурмы входит фосфор, железо, калий и магний, в связи с чем продукт имеет множество полезных свойств. Среди них - очищение организма от вредных веществ, а ещё эта ягода представляет собой природный антиоксидант. Всего 100 грамм хурмы несет в себе 22% от суточной нормы витамина А, это позволяет поддерживать здоровье кожных покровов и глаз.

Осенняя ягода станет особо полезной для гипертоников, так как в её составе имеется низкое содержание натрия. Это вещество поможет нормализовать повышенное давление. Перед началом зимы необходимо повысить и укрепить иммунитет, с чем отлично справится хурма, так как имеет большую концентрацию витамина С. Плод защитит от возникновения нервных расстройств, наладит сон и аппетит при помощи большого количества витамина В, отвечающего за выработку гормонов счастья.

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 14:40

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