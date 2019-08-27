Секс-роботы могут выйти из строя и уничтожить пользователей





Ученые отметили, что секс-робот физически сильнее обычного человека и поэтому может с легкостью справиться с жертвой, учитывая свою немалую мощность. Спастись в этом случае можно, лишь применив эффективное оружие. Не стоит исключать и недопонимание со стороны искусственного интеллекта, что может привести к трагическим последствиям.Повлиять на сбой запрограммированной работы секс-машины может ошибка в коде. Следуя неправильной команде, машина может сделать то, чего человек не будет от нее ожидать. Например, агрегат схватит своей рукой за шею и не даст возможности дышать, а в таком случае пользователю будет довольно проблематично вырваться и убежать. Даже обычные объятия после ошибки кода могут превратиться в смертельное сжатие. Специалисты рекомендуют для предотвращения подобных сценариев не разрабатывать роботов с чересчур реалистичной внешностью.