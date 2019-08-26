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Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Мне внушили, что свадьбу нужно «заслужить»

Милена Безбородова призналась, что передумала насчет свадьбы. По словам 19-летней возлюбленной Алексея Безуса, ей внушили мысль, что предложение руки и сердца нужно «заслужить».
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Мне внушили, что свадьбу нужно «заслужить»

Еще в средине лета Безбородова говорила о том, что хочет прожить с Лешей Безусом всю жизнь и именно поэтому ждет от него предложения руки и сердца. 19-летнюю девушку даже не смущал тот факт, что ее избранник не готов к свадьбе, а штамп в паспорте не считает гарантией крепких отношений. Милена все равно желала побыстрее пойти под венец.

После бракосочетания Леши Купина и Майи Донцовой желание выходить замуж у Безбородовой вслед за Безусом тоже пропало. Милена разместила в Instagram пост, в котором указала на то, что предсвадебная суета вызывает у нее больше отрицательных эмоций, нежели положительных. По словам Безбородовой, у нее «отпало» желание играть бракосочетание, ведь для этого нужно столько всего сделать, накопить денег, а главное – дождаться предложения руки и сердца.

«Мне внушили, что свадьбу нужно «заслужить». Я не считаю, что ее надо заслуживать», - подчеркнула Милена.

Нужно сказать, что одним из первых на публикацию Безбородовой отреагировал ее избранник. Безус оставил комментарий, которым явно давал понять Милене, что еще не готов сделать ей предложение.

Не оставили без внимания публикацию Безбородовой и комментарий Безуса и многие пользователи Сети, которые поспешили посоветовать Милене бросить Лешу и не тратить свое время на мужчину, который не желает официально оформлять с ней отношения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:39

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