Экс-депутат Верховной Рады Олейник объяснил, почему Порошенко не объявил войну России
Владимир Олейник рассказал, почему экс-президент страны Петр Порошенко так и не объявил России войну. В своем профиле в Facebook экс-депутат Верховной Рады подчеркнул, что бывший лидер лишь делал громкие заявления.
Владимир Олейник заметил, что граждане Украины все чаще интересуются, почему Порошенко не объявлял РФ войну, но лишь громко заявлял о военных действиях. Политик считает, что для ведения войны необходимы дивизии, способные дать отпор, но за все годы таких не нашлось. Он отмечает, что украинцы понимали антинародность происходящего, поэтому прятали своих детей и отговаривали записываться в добровольцы. По мнению бывшего депутата, Киев пытается выдать внутренний конфликт за международное противостояние. Олейник подчеркнул, что на самом деле украинский враг находится внутри страны и грабит народ, прикрываясь патриотизмом.
Как передает издание argumenti.ru, политический эксперты Михаил Погребинский выразил сомнения относительно способности Зеленского остановить конфликт, продолжающийся на Донбассе.
Владимир Олейник заметил, что граждане Украины все чаще интересуются, почему Порошенко не объявлял РФ войну, но лишь громко заявлял о военных действиях. Политик считает, что для ведения войны необходимы дивизии, способные дать отпор, но за все годы таких не нашлось. Он отмечает, что украинцы понимали антинародность происходящего, поэтому прятали своих детей и отговаривали записываться в добровольцы. По мнению бывшего депутата, Киев пытается выдать внутренний конфликт за международное противостояние. Олейник подчеркнул, что на самом деле украинский враг находится внутри страны и грабит народ, прикрываясь патриотизмом.
Как передает издание argumenti.ru, политический эксперты Михаил Погребинский выразил сомнения относительно способности Зеленского остановить конфликт, продолжающийся на Донбассе.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:57