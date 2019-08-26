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Озвучен возможный сценарий войны между Россией и США в Черном море

Лайл Голдштейн предположил, что военные действия между Россией и США могут развернуться в Черном море. Как считает эксперт из США, американский фрегат рискует подорваться на мине, оставшейся после Второй мировой войны.

Отмечается, что со времен войны вдоль побережья Черного моря, а также Азовского сохранились по меньшей мере 18 тысяч мин. Эксперт считает вероятным подрыв американского судна на учениях, что повлечет за собой войну с Россией. В 1988 году подобная ситуация имела место в Персидском заливе, когда ракетный фрегат USS Samuel B. Roberts взорвался на иранской якорно гальвано-ударной мине, которая была принята на вооружение императорского флота России в 1908 году. В итоге американцами была проведена ответная операция “Praying Mantis”, в результате которой были разбиты ракетный катер и фрегат Ирана.

Эксперт уверен, что при гипотетическом подрыве американского корабля в Черном море силы НАТО окажутся уничтожены уже на первых этапах войны. Согласно озвученному сценарию, смертельный удар нанесут российские подводные лодки и ракетные комплексы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58

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