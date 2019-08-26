Озвучен возможный сценарий войны между Россией и США в Черном море





Отмечается, что со времен войны вдоль побережья Черного моря, а также Азовского сохранились по меньшей мере 18 тысяч мин. Эксперт считает вероятным подрыв американского судна на учениях, что повлечет за собой войну с Россией. В 1988 году подобная ситуация имела место в Персидском заливе, когда ракетный фрегат USS Samuel B. Roberts взорвался на иранской якорно гальвано-ударной мине, которая была принята на вооружение императорского флота России в 1908 году. В итоге американцами была проведена ответная операция “Praying Mantis”, в результате которой были разбиты ракетный катер и фрегат Ирана.Эксперт уверен, что при гипотетическом подрыве американского корабля в Черном море силы НАТО окажутся уничтожены уже на первых этапах войны. Согласно озвученному сценарию, смертельный удар нанесут российские подводные лодки и ракетные комплексы.