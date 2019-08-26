Названы лучшие флагманы 2019 года





На первой позиции расположился OnePlus 7 Pro. Аппарат получил от разработчиков 6,6-дюймовый дисплей, безрамочный корпус, восьмиядерный процессор и 128 Гб собственной памяти. Стоимость этого флагманского смартфона составляет 44 000 рублей. Далее находится Xiaomi Mi9. Его главным преимуществом можно назвать тройную камеру высокого качества и сканер отпечатков пальцев. На прилавках магазинов устройство продается по цене 30 000 рублей.Замыкает топ-3 Samsung Galaxy S10. Оснащение этого флагмана: 6,1-дюймовый дисплей, процессор Exynos 9820, операционная система Android 9.0, 8 Гб/128 Гб памяти. Стоимость гаджета 55 000 рублей.Четвертое место эксперты отдали Huawei P30 Pro. Покупателей этот флагман привлекает передовыми технологиями и хорошей камерой. Именно данный аппарат первым на планете получил пятикратный зум. Обзавестись моделью можно за 62 000 рублей.Последнее место в рейтинге лучших флагманов года стал Honor 20. Всего за полчаса заполняется батарея смартфона благодаря функции быстрой зарядки, а высокого качества 6,2-дюймовый дисплей позволит получить отличный комфорт при использовании. Цена флагмана 27 000 рублей.