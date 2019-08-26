Дональд Трамп предлагал взрывать ураганы ядерными бомбами





Во время обсуждения вопросов безопасности Трамп спросил, отчего нельзя ударить по природной стихии ядерными ракетами. По его словам, ураганы появляются возле африканского побережья и потом движутся в сторону Северной Америки через Атлантический океан. Президент США уверен, что рассеять смерчи можно, если нанести по ним своевременный удар.На заседании один из присутствующих высказался в поддержку американского лидера, пообещав рассмотреть предложенный вариант. Другие пришли в удивление от услышанного. В Белом доме эту информацию не стали комментировать, отметив, что это «приватные разговоры». СМИ считают идею Дональда Трампа малоперспективной.