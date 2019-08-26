Дональд Трамп предлагал взрывать ураганы ядерными бомбами
Дональд Трамп не раз предлагал уничтожать ураганы ядерными бомбами. С подобными предложениями глава США выступал на заседаниях Совета безопасности, о чем сообщает Axios со ссылкой на участников.
Во время обсуждения вопросов безопасности Трамп спросил, отчего нельзя ударить по природной стихии ядерными ракетами. По его словам, ураганы появляются возле африканского побережья и потом движутся в сторону Северной Америки через Атлантический океан. Президент США уверен, что рассеять смерчи можно, если нанести по ним своевременный удар.
На заседании один из присутствующих высказался в поддержку американского лидера, пообещав рассмотреть предложенный вариант. Другие пришли в удивление от услышанного. В Белом доме эту информацию не стали комментировать, отметив, что это «приватные разговоры». СМИ считают идею Дональда Трампа малоперспективной.
Во время обсуждения вопросов безопасности Трамп спросил, отчего нельзя ударить по природной стихии ядерными ракетами. По его словам, ураганы появляются возле африканского побережья и потом движутся в сторону Северной Америки через Атлантический океан. Президент США уверен, что рассеять смерчи можно, если нанести по ним своевременный удар.
На заседании один из присутствующих высказался в поддержку американского лидера, пообещав рассмотреть предложенный вариант. Другие пришли в удивление от услышанного. В Белом доме эту информацию не стали комментировать, отметив, что это «приватные разговоры». СМИ считают идею Дональда Трампа малоперспективной.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:20