АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитые и одинокие: Звезды, никогда не бывшие в…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Стало известно о потенциальной опасности корицы для здоровья

Корица – одна из самых популярных пряностей в мире, которая традиционно используется при выпечке пирогов и печенья, при варке кофе, запекании яблок и при изготовлении глинтвейна. Но недавние исследования ученых позволили установить, что эта ароматная приправа может представлять серьезную опасность для здоровья.

Стало известно о потенциальной опасности корицы для здоровья

Употребление корицы в умеренных дозах позволяет не только получить удовольствие от еды, но и повысить либидо и нормализовать работу органов ЖКТ. В случае злоупотребления корицей эффект будет обратным. Особенно опасна корица беременным женщинам: за счет своей способности разжижать кровь эта пряность может вызвать кровотечение, правда, только если будущая мама съест ее слишком много.

Присутствие в корице кумарина негативно отражается на работе печени, а также может стать условием для возникновения и развития доброкачественных или злокачественных новообразований. И хотя речь идет о незначительном повышении риска, есть смысл задуматься над тем, чтобы употреблять корицу в строго дозированных порциях. Все хорошо в меру, в очередной раз доказали ученые.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно о потенциальной опасности корицы для…
Стало известно о пользе фисташек для…
Тина Канделаки объяснила “домогательства” Кэти Пэрри: “Она просто хотела танцевать, а я -…
Знаменитые и одинокие: Звезды, никогда не бывшие в…
Светлана Бондарчук устроила зажигательные танцы во время…
Анастасия Решетова планирует рожать в…
Эксперты назвали продукты, которые многие готовят…
Названы 7 наиболее странных человеческих…
Оксана Фёдорова показала видео детского кастинга…
Певица Алена Свиридова удивлена, как возмужали ее…
Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль из фильма…
В Сети появились возможные названия новых смартфонов iPhone…
Эксперты из Китая оценили российский истребитель…
В Диану Шурыгину во время концерта метнули живую белую…
"Ну, ты и страшная!": Поклонники высмеяли внешность дочери Дмитрия…
В Архангельской области водитель Toyota насмерть сбил…
Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от…
Норвегия признала стратегическое преимущество РФ в…
Садальский сбрасывает вес мочегонным, а Татьяна Васильева —…
Дмитрий Ендальцев опубликовал черно-белый снимок с Анной…
Китай приобрел у "Ленфильма" права на "золотую коллекцию"…
Полина и Дмитрий Дибровы во время поездки на мотоцикле врезались в…
В Англии нашли альтернативу…
Мама Рапунцелей Татьяна Владимировна обнародовала архивное фото годовалой…
47-летняя Елена Корикова тайно сыграла…
Глюк'Oza выступила на "Новой волне" в костюме…
Наталья Орейро поздравила дочь Игоря Крутого с днем рождения на «Новой…
Иосиф Оганесян провалил эксперимент Андрея Черкасова и вернулся в комнату к Александре…
Сын нового бойфренда Алены Савкиной Романа Макеева признался, что скучает по…
В Сети появилось видео с пьяными танцами Ирины…
Назван ТОП-3 российских военных демилитаризованных…
Сестры Рапунцель оставили детей на проекте «Дом-2» ради посещения…
Елизавета Галкина появилась в клипе на песню Аллы…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина устроила с новым бойфрендом Романом Макеевым «ролевые…
Диетологи рассказали о полезных свойствах…
Дети Анны Нетребко и Филиппа Киркорова познакомились в…
Экс-бойфренд звезды «Дома-2» Виктории Бони Пьер Андюран женился во второй…
Авербух о раке мозга у Анастасии Заворотнюк: «Глупости…
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон об отношениях: «Захлебывалась в…
Сын внучки Олега Стриженова нуждается в постоянной терапии из-за смертельной…
Просмотреть все новости