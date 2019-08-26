Стало известно о потенциальной опасности корицы для здоровья





Употребление корицы в умеренных дозах позволяет не только получить удовольствие от еды, но и повысить либидо и нормализовать работу органов ЖКТ. В случае злоупотребления корицей эффект будет обратным. Особенно опасна корица беременным женщинам: за счет своей способности разжижать кровь эта пряность может вызвать кровотечение, правда, только если будущая мама съест ее слишком много.Присутствие в корице кумарина негативно отражается на работе печени, а также может стать условием для возникновения и развития доброкачественных или злокачественных новообразований. И хотя речь идет о незначительном повышении риска, есть смысл задуматься над тем, чтобы употреблять корицу в строго дозированных порциях. Все хорошо в меру, в очередной раз доказали ученые.