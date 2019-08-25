Мама Рапунцелей Татьяна Владимировна обнародовала архивное фото годовалой Ольги

В соцсети время от времени появляются слухи о том, что Василиса в действительности является не родной дочерью Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель. Поговаривают, что «брендовое» семейство «Дома-2» взяли девочку из детского дома и именно поэтому она не похожа ни на кого из своих родителей.И если сами Рапунцель и Дмитренко стараются не реагировать на всевозможные сплетни, которые ходят вокруг их семьи, то мать Ольги, судя по всему, некоторые домыслы недоброжелателей все-таки цепляют «за живое». Считанные часы назад Татьяна Владимировна Григорьевская выложила у себя на страничке в Instagram свежую публикацию, которая тут же привлекла внимание фолловеров.На снимке телебабушка продемонстрировала своим подписчикам годовалую Ольгу, на которую, по ее мнению, так похожа ее внучка Василиса Дмитренко. В подписи к фотографии Татьяна Владимировна решила поинтересоваться у подписчиков, схожа ли Рапунцель со своей дочерью.Нужно сказать, что некоторые читатели поспешили разочаровать Григорьевскую, указав на то, что не видят схожих черт в Василисе Дмитренко и Ольги Рапунцель. Другие интернет-пользователи отметили, что девочка очень похожа на своего папу Диму. Правда, были и те, кто согласился с мнением Татьяны Владимировны.