Сестры Рапунцель оставили детей на проекте «Дом-2» ради посещения SPA

С недавнего времени Ольга и Алена Рапунцель начали демонстрировать поклонникам «Дома-2», что их отношения наладились. К примеру, вчерашний день сестры и вовсе решили провести вместе, поэтому отправились в SPA. Первой о посещении комплекса, где можно отыскать все то, что может по-настоящему расслабить молоденьких мамочек, сообщила старшая из сестер. Вот только Ольга решила сохранить интригу, поэтому не рассказала подписчикам, кто сопровождает ее в SPA.Правда, спустя несколько минут фотографию с похожим интерьером к себе на страничку в Instagram добавила Алена Савкина (Рапунцель-младшая), которая сразу же отметила, что побывала на расслабляющих процедурах в компании старшей родственницы.Также под своей публикацией Рапунцель-младшая указала на то, что временами ей с сестрой просто необходимо уделять целых день друг другу. Не упустила Алена и возможности, чтобы в очередной раз признаться Ольге в своей сестринской любви.Нужно сказать, что одной из первых на публикацию Савкиной отреагировала Рапунцель-старшая, которая призналась Алене во взаимности. Отметим, что родственницы не стали уточнять, на кого оставили своих наследников. А так как родительницы Рапунцелей Татьяны Владимировны Григорьевской на данный момент нет в Периметре, судя по всему, детей Алена и Ольга оставили на своих любимых мужчин.