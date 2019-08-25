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Звезда «Дома-2» Алена Савкина устроила с новым бойфрендом Романом Макеевым «ролевые игры»

22-летняя героиня «Дома-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) продолжает наслаждаться новыми отношениями. А вчера экс-возлюбленная Ильи Яббарова, явно желая разнообразить свою сексуальную жизнь, решила устроить с Романом Макеевым «ролевые игры». Во всяком случае, в этом уверены читатели.
Звезда «Дома-2» Алена Савкина устроила с новым бойфрендом Романом Макеевым «ролевые игры»

Не секрет, что отношения Алены Савкиной и Романа Макеева развиваются под пристальным взглядом многомиллионной армии поклонников «Дома-2». Молодая мамочка и ее новый суженый ведут себя достаточно вызывающе, абсолютно позабыв всем известную поговорку о том, что счастье любит тишину.

Практически каждый день в соцсети появляются видеозаписи или фотографии Рапунцель-младшей и Макеева, на которых они демонстрируют публике страсть, а также признаются друг другу в неземной любви. Вчера Роман разместил у себя на страничке в Instagram свежий снимок, на котором он запечатлен в компании Алены.

Под фото возлюбленный Савкиной оставил ей небольшое послание, в котором в очередной раз указал на то, что искал ее всю жизнь.

«Спасибо небесам, что встретил тебя! Теперь беру все в свои руки!» - подчеркнул Макеев.

По словам Макеева, он намерен сделать Рапунцель-младшей самой счастливой, ведь по-настоящему любит ее. Вот только мало кто обратил внимание на признания Романа. Больше всего пользователей Сети заинтересовал сам свежий кадр нового мужчины Алены.

По мнению читателей, Савкина и Макеев решили устроить «ролевые игры», чтобы немного разнообразить свою сексуальную жизнь. И именно поэтому Алена примерила костюм выпускницы.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:41

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