Звезда «Дома-2» Алена Савкина устроила с новым бойфрендом Романом Макеевым «ролевые игры»

«Спасибо небесам, что встретил тебя! Теперь беру все в свои руки!» - подчеркнул Макеев.

Не секрет, что отношения Алены Савкиной и Романа Макеева развиваются под пристальным взглядом многомиллионной армии поклонников «Дома-2». Молодая мамочка и ее новый суженый ведут себя достаточно вызывающе, абсолютно позабыв всем известную поговорку о том, что счастье любит тишину.Практически каждый день в соцсети появляются видеозаписи или фотографии Рапунцель-младшей и Макеева, на которых они демонстрируют публике страсть, а также признаются друг другу в неземной любви. Вчера Роман разместил у себя на страничке в Instagram свежий снимок, на котором он запечатлен в компании Алены.Под фото возлюбленный Савкиной оставил ей небольшое послание, в котором в очередной раз указал на то, что искал ее всю жизнь.По словам Макеева, он намерен сделать Рапунцель-младшей самой счастливой, ведь по-настоящему любит ее. Вот только мало кто обратил внимание на признания Романа. Больше всего пользователей Сети заинтересовал сам свежий кадр нового мужчины Алены.По мнению читателей, Савкина и Макеев решили устроить «ролевые игры», чтобы немного разнообразить свою сексуальную жизнь. И именно поэтому Алена примерила костюм выпускницы.