Звезда «Дома-2» Алена Савкина устроила с новым бойфрендом Романом Макеевым «ролевые игры»
22-летняя героиня «Дома-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) продолжает наслаждаться новыми отношениями. А вчера экс-возлюбленная Ильи Яббарова, явно желая разнообразить свою сексуальную жизнь, решила устроить с Романом Макеевым «ролевые игры». Во всяком случае, в этом уверены читатели.
Не секрет, что отношения Алены Савкиной и Романа Макеева развиваются под пристальным взглядом многомиллионной армии поклонников «Дома-2». Молодая мамочка и ее новый суженый ведут себя достаточно вызывающе, абсолютно позабыв всем известную поговорку о том, что счастье любит тишину.
Практически каждый день в соцсети появляются видеозаписи или фотографии Рапунцель-младшей и Макеева, на которых они демонстрируют публике страсть, а также признаются друг другу в неземной любви. Вчера Роман разместил у себя на страничке в Instagram свежий снимок, на котором он запечатлен в компании Алены.
Под фото возлюбленный Савкиной оставил ей небольшое послание, в котором в очередной раз указал на то, что искал ее всю жизнь.
По словам Макеева, он намерен сделать Рапунцель-младшей самой счастливой, ведь по-настоящему любит ее. Вот только мало кто обратил внимание на признания Романа. Больше всего пользователей Сети заинтересовал сам свежий кадр нового мужчины Алены.
По мнению читателей, Савкина и Макеев решили устроить «ролевые игры», чтобы немного разнообразить свою сексуальную жизнь. И именно поэтому Алена примерила костюм выпускницы.
Не секрет, что отношения Алены Савкиной и Романа Макеева развиваются под пристальным взглядом многомиллионной армии поклонников «Дома-2». Молодая мамочка и ее новый суженый ведут себя достаточно вызывающе, абсолютно позабыв всем известную поговорку о том, что счастье любит тишину.
Практически каждый день в соцсети появляются видеозаписи или фотографии Рапунцель-младшей и Макеева, на которых они демонстрируют публике страсть, а также признаются друг другу в неземной любви. Вчера Роман разместил у себя на страничке в Instagram свежий снимок, на котором он запечатлен в компании Алены.
Под фото возлюбленный Савкиной оставил ей небольшое послание, в котором в очередной раз указал на то, что искал ее всю жизнь.
«Спасибо небесам, что встретил тебя! Теперь беру все в свои руки!» - подчеркнул Макеев.
По словам Макеева, он намерен сделать Рапунцель-младшей самой счастливой, ведь по-настоящему любит ее. Вот только мало кто обратил внимание на признания Романа. Больше всего пользователей Сети заинтересовал сам свежий кадр нового мужчины Алены.
По мнению читателей, Савкина и Макеев решили устроить «ролевые игры», чтобы немного разнообразить свою сексуальную жизнь. И именно поэтому Алена примерила костюм выпускницы.