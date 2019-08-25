Кейт Миддлтон и Меган Маркл не могут забеременеть одновременно из-за королевского протокола

Согласно букмекерским прогнозам, Миддлтон и Маркл обе имеют высокие шансы родить в 2020 году. В то же время Кэти Николл выразила уверенность, что ставки не оправдают себя, поскольку герцогини вынуждены следовать существующему уже много лет протоколу. В частности, у королевской семьи имеются четко прописанные правила сообщения о важных семейных событиях общественности, в том числе и о беременности. Одно из них не должно бросать тень на другое, а заявлять об изменениях необходимо с соблюдением порядка старшинства.В случае беременности Меган Маркл попросят повременить с анонсом, если Кейт Миддлтон тоже окажется в положении. В такой ситуации оказалась принцесса Маргарет, которая ожидала рождения принца Чарльза, чтобы рассказать о своей помолвке. Однако публика ожидает, что герцогиня Сассекская нарушит протокол, как это произошло на бракосочетании принцессы Евгении, когда стало известно об ожидании супругой принца Гарри пополнения.