Медики предупредили об опасности ощущения пульсации в шее





Американские медики заявили, что чаще всего пульсация в шее возникает из-за тревожности, что имеет связь с повышенным давлением. При высоких показателях кровоток теряет стабильность при переходе через сонную артерию. Медики не исключают гипертонический криз, в случае чего необходимо обратиться к врачу. Такое состояние может быть особенно опасно, если дополнительным симптомом становится неожиданная боль в спине. При отсутствии должного лечения пациент может пострадать от повреждения мозга, сердца, глаз и почек.Эксперты отмечают, что дополнительными признаками болезни могут стать дискомфорт в груди, проблемы со зрением, усталость и сильные головные боли. В группе риска находятся пациенты, родственники которых страдают от подобных недугов.