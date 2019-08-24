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Опубликован рендерный снимок нового автомобиля Audi RS7

Обновленный автомобиль Audi RS7 через время будет представлен на рынке. Тем временем художники на основе шпионских фото представили снимок новой модели.
Опубликован рендерный снимок нового автомобиля Audi RS7

На фото немецкий автомобиль получил брутальный аэродинамический обвес с решеткой радиатора, которая имеется у RS6, и такие же резкие контуры кузова. Стоит отметить и боковые юбки и презентабельные колеса, которые оценит по достоинству любой водитель.

Согласно предварительной информации, новая модель Audi RS7 получит аналогичный с RS6 двигатель: гибридный агрегат, генерирующий 591 лошадиную силу. Такой мотор позволяет автомобилю набирать первые 100 км/ч за 3,6 секунды. Официальное представление немецкого транспорта должно состояться до конца 2019 года. Снимок дизайнеров, касающийся Audi RS7, основан как на шпионских фотографиях, так и на внешности и «железе» прежней модификации.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:52

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