Стали известны страны, в которых туристы чаще всего арендуют автомобили
Стали известны страны, в которых туристы чаще всего арендуют автомобили. Согласно рейтингу сайта Momondo.ru, Италия, Турция и Россия являются лидерами по прокату.
Во время развития каршеринговых сервисов туристы все чаще пользуются их услугами, отказываясь от передвижения на общественном транспорте. Чтобы взять напрокат автомобиль, путешествуя по России, необходимо заплатить 2,5 тыс. рублей за сутки. В Европе аренда обойдется дешевле, к примеру, в Италии машина стоит 1 600 рублей, а возможность передвигаться на колёсах в Греции и Турции оценивается в 1 900 рублей. Замыкает рейтинг Испания, там стоимость аренды в день равна 900 рублям. Самый дешевый прокат автомобилей находится в Мексике, в среднем, предприниматели просят 585 рублей.
Чаще всего арендуют машину на Кипре, в городе Ларнака (1 000 р/сутки), на втором месте расположилась Анталья (1 800 р/сутки), а следом за ней идёт Москва, в которой необходимо заплатить около двух тысяч рублей. Популярность каршеринга в России наблюдается в столице и Санкт-Петербурге, а также Сочи, Анапе и Калининграде.
Во время развития каршеринговых сервисов туристы все чаще пользуются их услугами, отказываясь от передвижения на общественном транспорте. Чтобы взять напрокат автомобиль, путешествуя по России, необходимо заплатить 2,5 тыс. рублей за сутки. В Европе аренда обойдется дешевле, к примеру, в Италии машина стоит 1 600 рублей, а возможность передвигаться на колёсах в Греции и Турции оценивается в 1 900 рублей. Замыкает рейтинг Испания, там стоимость аренды в день равна 900 рублям. Самый дешевый прокат автомобилей находится в Мексике, в среднем, предприниматели просят 585 рублей.
Чаще всего арендуют машину на Кипре, в городе Ларнака (1 000 р/сутки), на втором месте расположилась Анталья (1 800 р/сутки), а следом за ней идёт Москва, в которой необходимо заплатить около двух тысяч рублей. Популярность каршеринга в России наблюдается в столице и Санкт-Петербурге, а также Сочи, Анапе и Калининграде.
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 02:00