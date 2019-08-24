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Ученые опровергли связь между психическими проблемами у подростков и временем, проведенным со смартфонами

Американские ученые изучили влияние смартфона на психическое здоровье подростков. Новое исследование показало, имеются ли изменения в психике в зависимости от времени, проведенного в Сети.

Согласно результатам исследования, опубликованных в журнале Clinical Psychological Science, отдых подростков в социальных сетях и на просторах Интернета может навредить, только если окажется чрезмерным. В ходе исследования было опрошено более 2 тысяч молодых людей, среди которых оказалось почти 400 подростков от 10 до 15 лет. Ученые собирали сообщения о симптомах психических расстройств подростков три раза в день. Несмотря на деятельность, связанную с цифровыми технологиями или более широким кругом занятости, эксперты не обнаружили повышенный уровень ухудшения психики.

В частности, подростки, которые получали текстовые сообщения на протяжении дня, сообщали о приподнятом настроении чаще, чем их менее общительные сверстники. Ученые считают, что контроль онлайн-жизни следует вводить лишь при чрезмерном увлечении гаджетами, что может стать разрушительным для здоровья ребенка и его социальной жизни.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:03

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