Новые Apple Watch получат поддержку 5G





О том, что инженеры компании Apple работают над новой версией фирменных смарт-часов Apple Watch с поддержкой 5G, стало известно по размещенной самим брендом патентной заявке. В этой документации содержится подробное описание новой версии часов от Apple, которые получат соответствующую аппаратную начинку. К примеру, антенна для приема сигнала 5G должна расположиться в обрамлении боковых граней Apple Watch нового поколения и под дисплеем. В заявке также указывается наличие Bluetooth, Wi-Fi и других протоколов беспроводной связи.Отмечается, что на Apple Watch следующего поколения в компании возлагают большие надежды и рассчитывают, что в обозримом будущем такие устройства, дополненные специальной AR-гарнитурой, смогут стать полноценной заменой для традиционных смартфонов.