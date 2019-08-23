На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного флага
Масштабное световое шоу, приуроченное к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации будет проводиться 22, 23, 24 и 25 августа в Москве. В рамках этого представления фасады многих зданий столицы будут подсвечены трехмерной проекцией флага.
Огромные проекции государственного символа с наступлением темноты зажигаются на фасадах зданий Большого театра, Внешэкономбанка, Дома правительства, а также на Останкинской телебашне и домах книжках, передает «Слово и Дело».
В честь праздника в столице также подготовили три с половиной сотни тематических плакатов. Кроме того, на медиафасадах домов на Новом Арбате и Центрального московского телеграфа каждый день транслируются специально подготовленные к празднику видеоролики. Наконец, огромные государственные флаги России жители и гости Москвы могут наблюдать на пяти крупнейших мостах города.
Напомним, что в текущем году флаг России отмечает крупный юбилей – государственному символу исполняется 350 лет.
Огромные проекции государственного символа с наступлением темноты зажигаются на фасадах зданий Большого театра, Внешэкономбанка, Дома правительства, а также на Останкинской телебашне и домах книжках, передает «Слово и Дело».
В честь праздника в столице также подготовили три с половиной сотни тематических плакатов. Кроме того, на медиафасадах домов на Новом Арбате и Центрального московского телеграфа каждый день транслируются специально подготовленные к празднику видеоролики. Наконец, огромные государственные флаги России жители и гости Москвы могут наблюдать на пяти крупнейших мостах города.
Напомним, что в текущем году флаг России отмечает крупный юбилей – государственному символу исполняется 350 лет.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:24