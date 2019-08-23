В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного грузовика
В Гурьевском районе Калининградской области сотрудники следствия разбираются в обстоятельствах гибели жителя поселка Яблоневка. 31-летний мужчина, как сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по региону, погиб под весом собственного грузовика, пытаясь его отремонтировать.
По данным следственного ведомства, этот трагический инцидент был зафиксирован в минувший четверг. По версии следователей, мужчина решил заняться ремонтом прицепа грузовика на стоянке, расположенной на территории родного поселка, однако не стал выключать при этом двигатель грузового транспорта. В один из моментов прицеп попросту обрушился на него, под весом техники молодой человек скончался на месте происшествия.
Сейчас по факту гибели мужчины проводится соответствующая проверка. Следователи также назначили экспертизу для выяснения всех обстоятельств трагедии.
По данным следственного ведомства, этот трагический инцидент был зафиксирован в минувший четверг. По версии следователей, мужчина решил заняться ремонтом прицепа грузовика на стоянке, расположенной на территории родного поселка, однако не стал выключать при этом двигатель грузового транспорта. В один из моментов прицеп попросту обрушился на него, под весом техники молодой человек скончался на месте происшествия.
Сейчас по факту гибели мужчины проводится соответствующая проверка. Следователи также назначили экспертизу для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:59