В предстоящей игре Control Сэма Лэйка будет звучать музыка Poets of the Fall
Финская компания Remedy Entertainment сообщила о музыке Poets of the Fall, которая будет звучать в предстоящей игре Сэма Лэйка Control. Речь идет о композиции "My Dark Disquiet", вошедшая в прошлогодний альбом рок-группы.
Стало известно, что коллективом было записано несколько треков для игры под авторством Old Gods of Asgard. Представители приняли решение держать в тайне детали о них до публичной презентации проектной работы.
Сотрудничество Poets of the Fall и Remedy Entertainment началось со времен разработки второй части гейма Max Payne, саундтреком которой стала песня «Late Goodbye». Говоря о Control, презентация игры состоится 27 августа текущего года на PS4, Xbox One и РС.
Не так давно вышла новая инди-игра Vigilance, которая похожа на проект Cyberpunk 2077. Пользователи высказали свое мнение по поводу нового гейма.
Стало известно, что коллективом было записано несколько треков для игры под авторством Old Gods of Asgard. Представители приняли решение держать в тайне детали о них до публичной презентации проектной работы.
Сотрудничество Poets of the Fall и Remedy Entertainment началось со времен разработки второй части гейма Max Payne, саундтреком которой стала песня «Late Goodbye». Говоря о Control, презентация игры состоится 27 августа текущего года на PS4, Xbox One и РС.
Не так давно вышла новая инди-игра Vigilance, которая похожа на проект Cyberpunk 2077. Пользователи высказали свое мнение по поводу нового гейма.
Технологии
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:38