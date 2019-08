В предстоящей игре Control Сэма Лэйка будет звучать музыка Poets of the Fall

Стало известно, что коллективом было записано несколько треков для игры под авторством Old Gods of Asgard. Представители приняли решение держать в тайне детали о них до публичной презентации проектной работы.Сотрудничество Poets of the Fall и Remedy Entertainment началось со времен разработки второй части гейма Max Payne, саундтреком которой стала песня «Late Goodbye». Говоря о Control, презентация игры состоится 27 августа текущего года на PS4, Xbox One и РС.Не так давно вышла новая инди-игра Vigilance, которая похожа на проект Cyberpunk 2077. Пользователи высказали свое мнение по поводу нового гейма.