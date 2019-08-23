Андрей Черкасов голосует против служебных романов на "Доме-2"
Люди, посмотревшие программу «Бородина и Бузова» 22.08.2019, отмечают лицемерное отношение ведущих.
Андрей Черкасов желает запретить служебные романы на проекте "Доме-2" и отмечает в передаче, что Роман Макеев, который был присутствующим на программе и начинал отношения с Русланой Мишиной, для жизни рассматривал Алёну Савкину.
Зрители считают позицию ведущего жестокой по отношению к другим участникам. Если Макеев осуществляет любовные интрижки вне стен программы, о коих не знают сотрудники проекта, то Черкасов флиртовал с Кристиной Ослиной, ставшей впоследствии его супругой.
А ещё есть Юлия Ефременкова, забиравшая на проекте лучшие романтические свидания ради своих отношений с Мондезиром.
Наконец, Наталья Варвина, которая стала женой продюсера, или Бородина с её различными "домовскими" партнёрами. Черкасову следует подарить словарь и отметить в нём слово "двуличность", уверены зрители реалити-шоу.
Кстати, в результате Макеева все-таки решили отправить на съёмочную площадку, где находилась Савкина.
Андрей Черкасов желает запретить служебные романы на проекте "Доме-2" и отмечает в передаче, что Роман Макеев, который был присутствующим на программе и начинал отношения с Русланой Мишиной, для жизни рассматривал Алёну Савкину.
Зрители считают позицию ведущего жестокой по отношению к другим участникам. Если Макеев осуществляет любовные интрижки вне стен программы, о коих не знают сотрудники проекта, то Черкасов флиртовал с Кристиной Ослиной, ставшей впоследствии его супругой.
А ещё есть Юлия Ефременкова, забиравшая на проекте лучшие романтические свидания ради своих отношений с Мондезиром.
Наконец, Наталья Варвина, которая стала женой продюсера, или Бородина с её различными "домовскими" партнёрами. Черкасову следует подарить словарь и отметить в нём слово "двуличность", уверены зрители реалити-шоу.
Кстати, в результате Макеева все-таки решили отправить на съёмочную площадку, где находилась Савкина.