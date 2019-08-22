Марина Африкантова мечтает о ребенке от Романа Капаклы

После того, как участники проекта "Дом-2" Роман Капаклы и Марина Африкантова узаконили свои отношения, многие ожидали, что влюбленные покинут Периметр и отправятся в выигранную квартиру. Тем не менее, молодожены все откладывают уход, а недавно супруга Капаклы Марина Африкантова все же затронула вопрос о детях.Марина Африкантова сообщила, что они намерены сделать ремонт в новой квартире, на что потратят около двух лет, а затем уже будут планировать рождение ребенка. Стоит отметить, что мать проектантки Татьяна Владимировнак прежде рассказывала, что дочь и ее избранник давно получили ключи от жилья на Пятницком шоссе и отправятся туда жить после пышного празднования их свадьбы на Поляне, запланированного на сентябрь.