Елизавета II не читает письма поклонников
Многие историки считают Елизавету II "самой политически грамотной личностью в мире". Помимо этого, она самая популярная и любимая представительница королевской семьи. Большое количество писем от поклонников приходят на её имя, однако королева признается, что вовсе не читает их.
По мнению участников опроса портала YouGov, Елизавета II "достойна восхищения, трудолюбива, уважаема и предана своему делу". По результатам рейтинга популярности Её Величество заняла лидирующее место - за неё проголосовали 72% участвующих.
В связи с этим не стоит удивляться, что большое количество писем приходят на почту королеве. Каждый день Елизавета II получает около 200-300 посланий от фанатов. Королевская особь благодарит людей за оказанное ей внимание, но признается, что вовсе не читает их сообщения. Она обратила внимание на личностный посыл каждого человека в этой корреспонденции и те, кто отправляют письма, надеются на их прочтение. Но у Её Величества просто не хватает времени, чтобы разобрать почту.
Однако бывают моменты, когда Елизавета II все же находит время ознакомиться с содержимым некоторых писем, получая представления о мнении подданных и о том, что действительно волнует их.
По мнению участников опроса портала YouGov, Елизавета II "достойна восхищения, трудолюбива, уважаема и предана своему делу". По результатам рейтинга популярности Её Величество заняла лидирующее место - за неё проголосовали 72% участвующих.
В связи с этим не стоит удивляться, что большое количество писем приходят на почту королеве. Каждый день Елизавета II получает около 200-300 посланий от фанатов. Королевская особь благодарит людей за оказанное ей внимание, но признается, что вовсе не читает их сообщения. Она обратила внимание на личностный посыл каждого человека в этой корреспонденции и те, кто отправляют письма, надеются на их прочтение. Но у Её Величества просто не хватает времени, чтобы разобрать почту.
Однако бывают моменты, когда Елизавета II все же находит время ознакомиться с содержимым некоторых писем, получая представления о мнении подданных и о том, что действительно волнует их.
В мире
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 18:20