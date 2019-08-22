Елизавета II не читает письма поклонников





По мнению участников опроса портала YouGov, Елизавета II "достойна восхищения, трудолюбива, уважаема и предана своему делу". По результатам рейтинга популярности Её Величество заняла лидирующее место - за неё проголосовали 72% участвующих.В связи с этим не стоит удивляться, что большое количество писем приходят на почту королеве. Каждый день Елизавета II получает около 200-300 посланий от фанатов. Королевская особь благодарит людей за оказанное ей внимание, но признается, что вовсе не читает их сообщения. Она обратила внимание на личностный посыл каждого человека в этой корреспонденции и те, кто отправляют письма, надеются на их прочтение. Но у Её Величества просто не хватает времени, чтобы разобрать почту.Однако бывают моменты, когда Елизавета II все же находит время ознакомиться с содержимым некоторых писем, получая представления о мнении подданных и о том, что действительно волнует их.