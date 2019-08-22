Представлен раллийный электромобиль Opel Corsa-e Rally
Немецкая марка Opel официально представила электромобиль, разработанный специальной для участия в ралли. Новая модель получила название Opel Corsa-e Rally и была разработана специально для участия в раллийном чемпионате ADAC Opel e-Rally Cup сезона 2020-2021 годов.
Сообщается, что все желающие смогут приобрести данный экземпляр по цене около 50 тысяч евро. В автомобиле установлен 146-сильный электромотор, выдающий до 260 Нм максимального крутящего момента. При этом, емкость штатной аккумуляторной батареи составляет 50 кВт/ч. Компоновка шасси нового Opel Corsa-e Rally переднеприводная с дифференциалом Torsen.
На колесах нового раллийного электрокара от немецкой компании красуются 17-дюймовые диски, за которыми скрывается 232-миллиметровые передние и 264-миллиметровые задние тормозные диски. По данным производителя, давление в тормозной системе автомобиля можно регулировать для получения оптимальных характеристик рекуперации энергии во время торможения и ее передачи аккумулятору.
Сообщается, что все желающие смогут приобрести данный экземпляр по цене около 50 тысяч евро. В автомобиле установлен 146-сильный электромотор, выдающий до 260 Нм максимального крутящего момента. При этом, емкость штатной аккумуляторной батареи составляет 50 кВт/ч. Компоновка шасси нового Opel Corsa-e Rally переднеприводная с дифференциалом Torsen.
На колесах нового раллийного электрокара от немецкой компании красуются 17-дюймовые диски, за которыми скрывается 232-миллиметровые передние и 264-миллиметровые задние тормозные диски. По данным производителя, давление в тормозной системе автомобиля можно регулировать для получения оптимальных характеристик рекуперации энергии во время торможения и ее передачи аккумулятору.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:46