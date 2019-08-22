Яна Рудковская решила застраховать свои ноги

Этими соображениями Яна Рудковская поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, опубликовав снимок, на котором позирует на сцене в довольно коротком и экстравагантном платье, выставив напоказ длинные ноги. «Раз моги ноги стали трендом, а на моей странице стали набирать миллионы просмотров и тысячи комментариев, грех не воспользоваться такой возможностью. Может, стоит их застраховать», - гласит подпись Рудковской под этой публикацией.Подписчики в комментариях высказали неоднозначное мнение по поводу этой идеи. Кто-то похвалил продюсера за прекрасный внешний вид и снова отвесили комплименты стройным ножкам знаменитости. Другие же подчеркнули, что Рудковская такими публикациями фактически расписывается в самолюбовании.