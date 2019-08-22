Яна Рудковская решила застраховать свои ноги
Известный российский продюсер Яна Рудковская удивила своих поклонников заявлением о том, что планирует застраховать свой самый ценный «актив». По словам знаменитости, она подумывает застраховать свои ноги.
Этими соображениями Яна Рудковская поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, опубликовав снимок, на котором позирует на сцене в довольно коротком и экстравагантном платье, выставив напоказ длинные ноги. «Раз моги ноги стали трендом, а на моей странице стали набирать миллионы просмотров и тысячи комментариев, грех не воспользоваться такой возможностью. Может, стоит их застраховать», - гласит подпись Рудковской под этой публикацией.
Подписчики в комментариях высказали неоднозначное мнение по поводу этой идеи. Кто-то похвалил продюсера за прекрасный внешний вид и снова отвесили комплименты стройным ножкам знаменитости. Другие же подчеркнули, что Рудковская такими публикациями фактически расписывается в самолюбовании.
Этими соображениями Яна Рудковская поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, опубликовав снимок, на котором позирует на сцене в довольно коротком и экстравагантном платье, выставив напоказ длинные ноги. «Раз моги ноги стали трендом, а на моей странице стали набирать миллионы просмотров и тысячи комментариев, грех не воспользоваться такой возможностью. Может, стоит их застраховать», - гласит подпись Рудковской под этой публикацией.
Подписчики в комментариях высказали неоднозначное мнение по поводу этой идеи. Кто-то похвалил продюсера за прекрасный внешний вид и снова отвесили комплименты стройным ножкам знаменитости. Другие же подчеркнули, что Рудковская такими публикациями фактически расписывается в самолюбовании.