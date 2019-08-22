ЦБ РФ будет блокировать сайты мошенников без санкций суда
Российский Центральный банк получил полномочия по блокировке сайтов финансовых пирамид и других организаций, занимающихся финансовым мошенничеством. Теперь для совершения таких действий федеральному регулятору не потребуется получать разрешение суда.
Осуществлять новый для себя вид деятельности по блокировке мошеннических сайтов ЦБ РФ сможет уже с этой осени, сообщает «ПолитЭксперт». Впрочем, новый документ, предоставляющий регулятору такие полномочия, не был одобрен Минкомсязи и МВД. По мнению этих ведомств, такая инициатива будет препятствовать проведению оперативно-розыскной деятельности и спугнет потенциальных злоумышленников.
Не согласны с расширением полномочий Банка России и в экспертном сообществе. По мнению критиков, наделение ЦБ РФ такими широкими полномочиями является излишним. Предполагается, что принятие соответствующего законопроекта внесет путаницу в уже действующие ограничения, которые связаны с осуществлением незаконной деятельности в сети Интернет
Осуществлять новый для себя вид деятельности по блокировке мошеннических сайтов ЦБ РФ сможет уже с этой осени, сообщает «ПолитЭксперт». Впрочем, новый документ, предоставляющий регулятору такие полномочия, не был одобрен Минкомсязи и МВД. По мнению этих ведомств, такая инициатива будет препятствовать проведению оперативно-розыскной деятельности и спугнет потенциальных злоумышленников.
Не согласны с расширением полномочий Банка России и в экспертном сообществе. По мнению критиков, наделение ЦБ РФ такими широкими полномочиями является излишним. Предполагается, что принятие соответствующего законопроекта внесет путаницу в уже действующие ограничения, которые связаны с осуществлением незаконной деятельности в сети Интернет
Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:42