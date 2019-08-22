Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности. Информация стала доступна 22 августа от корреспондентов издания PC Gamer.
Хоть система VR имеет много достоинств, но пока что не придумали спецтехнологии, передающие весь спектр чувств людей. Впрочем, инженеры ведут активную работу в этой сфере. Аксессуар Cybershoes – это открытая обувь с датчиками. В набор входит коврик, способный перенести движение из реального времени в компьютер. При этом человеку нужно сесть на вращающийся стул, так как в такой обуви запрещено ходить и стоять.
Уникальная разработка сопоставима с Steam VR, имея синхронизацию со шлемами Pimax, Oculus, HTC. Новинку можно купить на сайте разработчика от 360 евро с ковриком и ботинками в комплекте, а если покупать и стул, то ценовая вариация составит от 450 до 1170 евро.
Хоть система VR имеет много достоинств, но пока что не придумали спецтехнологии, передающие весь спектр чувств людей. Впрочем, инженеры ведут активную работу в этой сфере. Аксессуар Cybershoes – это открытая обувь с датчиками. В набор входит коврик, способный перенести движение из реального времени в компьютер. При этом человеку нужно сесть на вращающийся стул, так как в такой обуви запрещено ходить и стоять.
Уникальная разработка сопоставима с Steam VR, имея синхронизацию со шлемами Pimax, Oculus, HTC. Новинку можно купить на сайте разработчика от 360 евро с ковриком и ботинками в комплекте, а если покупать и стул, то ценовая вариация составит от 450 до 1170 евро.
Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:44