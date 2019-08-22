Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности





Хоть система VR имеет много достоинств, но пока что не придумали спецтехнологии, передающие весь спектр чувств людей. Впрочем, инженеры ведут активную работу в этой сфере. Аксессуар Cybershoes – это открытая обувь с датчиками. В набор входит коврик, способный перенести движение из реального времени в компьютер. При этом человеку нужно сесть на вращающийся стул, так как в такой обуви запрещено ходить и стоять.Уникальная разработка сопоставима с Steam VR, имея синхронизацию со шлемами Pimax, Oculus, HTC. Новинку можно купить на сайте разработчика от 360 евро с ковриком и ботинками в комплекте, а если покупать и стул, то ценовая вариация составит от 450 до 1170 евро.