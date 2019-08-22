Alex Simons о конфликте Фадеева и Наргиз: "Все дело в контракте"

Alex Simons пролил свет на причины недавно вспыхнувшего скандала между Максом Фадеевым и Наргиз Закировой. По словам певца, в этом конфликте вина обоих знаменитостей, но в то же время, каждый из них по-своему прав.Дело в том, что при заключении контракта артиста с каким-либо продюсерским центром, в бумагах прописывается, что после истечения срока договора лейбл имеет полное право забрать у певца права на исполнение композиций, а также запретить использовать зарегистрированное сценическое имя. Однако даже учитывая такие жесткие условия, будущие звезды соглашаются на предложенное, чтобы добиться популярности. Когда же цель достигнута и артист становится знаменитым, ему уже хочется пересмотра контрактных договоренностей в свою пользу.По словам Alex Simons, в ситуации с Фадеевым и Наргиз произошло что-то подобное, и именно поэтому продюсер запретил певице исполнять написанные им хиты, а она, в свою очередь, пожаловалась на то, что компания MALFA срывает ее гастрольный тур. Артист считает, что в сложившейся ситуации виновны обе стороны, однако больше всего из-за конфликта пострадали фанаты Закировой, которые так и не смогли попасть на ее концерты, а в будущем не смогут услышать любимые песни в ее исполнении.