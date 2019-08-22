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Ольга Казаченко получила новую грудь по бартеру

Не так давно появились первые сообщения о том, что бывшая супруга известного певца Вадима Казаченко Ольга сделала себе коррекцию груди. Теперь же выяснилось, что свою новую грудь Ольга Казаченко получила совершенно бесплатно, вернее, по бартеру.
Ольга Казаченко получила новую грудь по бартеру

Как пишет «Собеседник» со ссылкой на собственные источники, Ольге Казаченко удалось отыскать клинику, представители которой пообещали ей сделать новую грудь в обмен на рекламу их услуг в социальных сетях. Супруга известного музыканта с радостью согласилась на эти условия, поскольку, как утверждают собеседники издания, в последнее время вынуждена на всем экономить. Ольга Казаченко на данный момент нигде не работает, а на деньги, которые выплачивает ей экс-супруг в качестве алиментов, особо не развернешься.

К слову, эту бесплатную пластику экс-супруга Вадима Казаченко уже практически отработала, поскольку разместила на своей страничке несколько публикаций, в которых расхваливает клинику и ее специалистов. Впрочем, она и ранее уверяла в том, что полностью довольна результатом проведенной операции. Более того, сама Казаченко отмечает, что не видит в таком бартере ничего зазорного.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:07

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