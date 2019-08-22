Ольга Казаченко получила новую грудь по бартеру





Как пишет «Собеседник» со ссылкой на собственные источники, Ольге Казаченко удалось отыскать клинику, представители которой пообещали ей сделать новую грудь в обмен на рекламу их услуг в социальных сетях. Супруга известного музыканта с радостью согласилась на эти условия, поскольку, как утверждают собеседники издания, в последнее время вынуждена на всем экономить. Ольга Казаченко на данный момент нигде не работает, а на деньги, которые выплачивает ей экс-супруг в качестве алиментов, особо не развернешься.К слову, эту бесплатную пластику экс-супруга Вадима Казаченко уже практически отработала, поскольку разместила на своей страничке несколько публикаций, в которых расхваливает клинику и ее специалистов. Впрочем, она и ранее уверяла в том, что полностью довольна результатом проведенной операции. Более того, сама Казаченко отмечает, что не видит в таком бартере ничего зазорного.