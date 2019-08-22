Волочкова в прозрачном наряде и фате презентовала книгу «Плата за успех»

Сразу после возвращения с отпуска, Анастасия Волочкова сообщила о выходе нового тиража своих мемуаров. Для презентации обновленной книги, которая была осовременена элементами дополнительной реальности, артистка выбрала зал ресторана «Воробьевы горы». Именно там и прошел вечер, посвященный публикации «Платы за успех».На мероприятие было приглашено много известных личностей, а также друзья и близкие балерины. Сама же виновница торжества не упустила шанса эпатировать публику, появившись на презентации в прозрачном белом наряде и фате. Как в последствии объяснила артистка, к ее грядущей свадьбе примеренный образ невесты не имеет отношения, в данном контексте являясь лишь отсылкой к персонажу спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Кроме того, звезда призналась, что очень «любит секреты и так любит удивлять», поэтому интригу с собственным замужеством будет держать до последнего.Однако на своем творческом вечере Волочкова была не единственной, кто творчески подошел к выбору наряда. Ведущая авторской передачи на «Русском радио» Алла Довлатова, которая только недавно общалась с балериной в рамках своего шоу, появилась на презентации мемуаров артистки в платье, подол которого был украшен принтом из изображений «королевы шпагатов».