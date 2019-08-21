Военный эксперт оценил перспективы мира без договора ДРСМД
Российский военный эксперт Сергей Хатылев взялся оценить перспективы будущего мира, в котором больше нет действующего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам эксперта, в ближайшем будущем мир может столкнуться с активным распространением ракет средней дальности, что сделает глобальную обстановку еще более напряженной.
Накануне Соединенные Штаты испытали первую за многие годы крылатую ракету средней дальности. Произошло это всего спустя несколько недель после расторжения договора ДРСМД. Основываясь на этом, эксперт делает вполне однозначные выводы о том, что подобное вооружение разрабатывалось в США в обход действовавшего документа, передает «Слово и Дело».
Теперь же, считает Хатылев, существенно возрастает вероятность активного распространения подобных вооружений по всему миру, а вина за это будет лежать на Белом доме. Более того, подчеркивает эксперт, подписание нового соглашения взамен утратившего силу договора ДРСМД в обозримой перспективе является очень маловероятным.
Накануне Соединенные Штаты испытали первую за многие годы крылатую ракету средней дальности. Произошло это всего спустя несколько недель после расторжения договора ДРСМД. Основываясь на этом, эксперт делает вполне однозначные выводы о том, что подобное вооружение разрабатывалось в США в обход действовавшего документа, передает «Слово и Дело».
Теперь же, считает Хатылев, существенно возрастает вероятность активного распространения подобных вооружений по всему миру, а вина за это будет лежать на Белом доме. Более того, подчеркивает эксперт, подписание нового соглашения взамен утратившего силу договора ДРСМД в обозримой перспективе является очень маловероятным.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:13