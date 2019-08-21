Британские журналисты пристыдили Макрона после встречи с Путиным
Журналисты крупного британского издания Daily Express взялись оценить итоги недавней встречи президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. В частности журналисты обратили внимание на то, как обескуражил своего собеседника российский лидер словами о G8.
Момент, на который указывают британские журналисты, имел место во время беседы двух лидеров, сообщает ПолитРоссия. На слова Эммануэля Макрона о возможном возвращении Российской Федерации в «Большую восьмерку», Путин быстро ответил, что такой организации, как G8 больше не существует. «Как мы можем вернуться в организацию, которая прекратила свое существование. Теперь это «Большая семерка», - заявил президент России.
Журналисты обращают внимание на тот факт, что это выражение Путина буквально застало Макрона врасплох. Оказавшись в столь неловкой ситуации, подчеркивают авторы материала, президент Франции заметно «съежился».
Момент, на который указывают британские журналисты, имел место во время беседы двух лидеров, сообщает ПолитРоссия. На слова Эммануэля Макрона о возможном возвращении Российской Федерации в «Большую восьмерку», Путин быстро ответил, что такой организации, как G8 больше не существует. «Как мы можем вернуться в организацию, которая прекратила свое существование. Теперь это «Большая семерка», - заявил президент России.
Журналисты обращают внимание на тот факт, что это выражение Путина буквально застало Макрона врасплох. Оказавшись в столь неловкой ситуации, подчеркивают авторы материала, президент Франции заметно «съежился».
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:49